После завершения очередных матчей 1/8 финала ЧМ-2026 число представителей РПЛ на турнире сократилось до одного.

Сборная Бразилии завершила борьбу за трофей, уступив Норвегии со счётом 1:2. Вместе с «селесао» чемпионат мира покинули футболисты «Зенита» Луис Энрике и Дуглас Сантос.

Не смогла пробиться в четвертьфинал и сборная Мексики, проигравшая Англии в драматичном поединке со счётом 2:3. Таким образом, турнир завершился и для двух представителей российского чемпионата — защитника «Локомотива» Сесара Монтеса и полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса.

В результате в плей-офф мирового первенства остался лишь один футболист, представляющий РПЛ. Им является форвард «Краснодара» Джон Кордоба, выступающий за сборную Колумбии. Впрочем, помочь своей национальной команде в матче 1/8 финала против Швейцарии нападающий не сможет, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы.