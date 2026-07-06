«Акрон» одолел «Ротор» (3:1) в рамках товарищеского противостояния.

В составе тольяттинской команды голами отметились Слободан Тедич и Руслан Меткалов, еще один мяч в свои ворот был забит футболистом команды из Волгограда.

В следующем товарищеском матче «Акрон» сыграет против «Локомотива» 11-го июля.

Напомним, что тольяттинская команда сохранила место в российской Премьер-лиге через стыковые матчи по итогам минувшего сезона. В переходных встречах «Акрон» одолел «Ротор» по сумме двух встреч с общим счетом 2:1.