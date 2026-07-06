Экс‑капитан ЦСКА Элвир Рахимич заявил, что Босния и Герцеговина заставила себя уважать на чемпионате мира 2026 года и покидает турнир с высоко поднятой головой.

Сергей Барбарес — тренер боснийцев globallookpress.com

«Уже сам факт того, что команда пробилась и играла здесь, — это большой праздник для страны, всего нашего народа. А то, что вышли из группы, — ещё один большой‑большой плюс. Ребята — молодцы! Порадовали нас всех. Понятно, что были моменты, когда что‑то не получалось, но в целом оставили очень и очень приятное впечатление. И домой сборная вернулась с высоко поднятой головой.

А ещё было приятно, что болельщики Боснии и Герцеговины создавали топовую атмосферу на стадионах ЧМ. Весь мир увидел, какой он — наш народ, какие у нас поклонники футбола. Это прекрасная реклама Боснии и Герцеговины», — сказал Рахимич «Матч ТВ».

На мундиале Босния и Герцеговина смогла добраться до 1/16 финала, где уступила хозяйкам турнира сборной США со счётом 0:2.