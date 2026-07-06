Вингер «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс сообщил, что прошлый сезон получился для него очень непростым в ментальном и физическом плане, и рассказал, как преодолевал все эти сложности.

Нико Уильямс globallookpress.com

«У меня были очень вредные для футболиста привычки — как в плане питания, так и в отношении режима сна. Раньше я уезжал из Лезамы и больше не тренировался, теперь уделяю этому больше внимания. Раньше я проводил вторую половину дня с девушкой, друзьями. Теперь всё иначе. Моя мама, девушка, трое друзей и брат — вот кто поддерживал меня больше всего. Лучше уж это случилось со мной в 23 года, чем позже. Это был очень тяжёлый год», — цитирует баска Mundo Deportivo.

Сейчас Нико Уильямс находится в сборной Испании на ЧМ, но в третьем туре группового этапа получил травму в игре с Уругваем (1:0) и сейчас проходит процесс восстановления. В составе «Красной Фурии» он выиграл ЧЕ‑2024.

Сегодня, 6 июля, в рамках 1/8 финала мундиаля Испания сыграет с Португалией в 22:00 (мск).