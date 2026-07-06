Будущее Ромелу Лукаку в «Наполи» остаётся неопределённым. Не исключено, что уже этим летом опытный бельгийский форвард продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

По данным инсайдера Николо Скиры, интерес к 33-летнему нападающему проявляют сразу два гранда турецкого футбола — «Бешикташ» и «Фенербахче». Оба клуба намерены усилить линию атаки в текущее трансферное окно и рассматривают кандидатуру бельгийца в качестве одного из приоритетных вариантов.

Лукаку защищает цвета «Наполи» с 2024 года, а его действующее соглашение с неаполитанским клубом рассчитано до лета 2027 года. Несмотря на долгосрочный контракт, возможный трансфер игрока в межсезонье не исключается.

В минувшем розыгрыше Серии А бельгийский нападающий принял участие в шести матчах, записав на свой счёт один забитый мяч.