Полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин находится в шаге от перехода в мадридский «Атлетико». Переговоры между сторонами вышли на завершающую стадию.

Ли Кан Ин globallookpress.com

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, руководство испанского клуба рассчитывает в ближайшее время согласовать все детали сделки и официально оформить трансфер 25-летнего футболиста сборной Южной Кореи.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Ли Кан Ин принял участие в 27 матчах в составе «ПСЖ». За это время полузащитник забил три мяча и записал на свой счёт четыре результативные передачи.