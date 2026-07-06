Вингер «Милана» Рафаэл Леау может покинуть итальянский клуб уже в ближайшее трансферное окно. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры португальца считается лондонский «Тоттенхэм».

Рафаэл Леау globallookpress.com

Как сообщает TEAMtalk, представители английского клуба уже провели переговоры с окружением 27-летнего футболиста. Сам Леау, по имеющимся данным, не против переезда в Англию, поскольку давно рассматривает возможность попробовать свои силы в АПЛ.

При этом «Тоттенхэм» остаётся не единственным претендентом на игрока. Интерес к португальскому вингеру сохраняет и «Барселона», которая продолжает следить за развитием ситуации.

Ранее Леау публично заявлял, что хотел бы сменить клуб и начать новый этап карьеры в другом чемпионате.