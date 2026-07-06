Карлуш Кейрош опубликовал пост, объявив об уходе с поста главного тренера сборной Ганы.

Карлуш Кейрош globallookpress.com

«Хочу обратиться к Гане. Футбол, как и жизнь, учит нас одному вечному уроку: либо ты побеждаешь, либо учишься.

Я завершаю этот путь, испытывая гордость за то, чего мы достигли, но в то же время — здоровое недовольство тех, кто всегда стремится к большему. Выход на более высокий уровень никогда не должен быть конечной целью — он должен стать отправной точкой для ещё более амбициозных целей.

Будущее "Чёрных звёзд" будет строиться не только на футбольном поле. Успех этой команды должен начинаться за пределами поля — с создания наилучших возможных условий для подготовки, защиты и развития выдающихся футбольных талантов Ганы.

Президенту и правлению футбольной федерации — огромное спасибо за возможность служить национальной команде Ганы по футболу. Для меня было честью и привилегией служить стране и "Чёрным звёздам". Моим игрокам и тренерскому штабу — моя глубочайшая благодарность за ваши мужество, самоотдачу и непоколебимую преданность работе.

Болельщикам хочу сказать следующее: мы вряд ли можем быть довольны спортивными результатами в полной мере, но имеем право с гордостью заявить, что мы достойно представили цвета Ганы и вернули "Чёрным звёздам" уважение и авторитет на величайшей футбольной арене.

Спасибо, Гана. Путь начинается сейчас», — сказано в публикации Кейроша.

Напомним, что сборная Ганы заняла 3-е место в группе L с 4 очками в активе и пробилась в 1/16 финала чемпионата мира, где уступила сборной Колумбии.