«Ноттингем Форест» официально объявил о назначении Оливера Гласнера на пост главного тренера команды. С австрийским специалистом заключено соглашение сроком на три года.

Оливер Гласнер globallookpress.com

До перехода в «Ноттингем» 51-летний наставник работал с «Кристал Пэлас», который возглавил в феврале 2024 года. За время пребывания в лондонском клубе Гласнер добился серьёзных успехов, приведя команду к победам в Кубке Англии, Суперкубке страны и Лиге конференций.

По итогам сезона-2025/26 «Кристал Пэлас» набрал 45 очков и завершил чемпионат Англии на 15-й строчке турнирной таблицы. «Ноттингем Форест» финишировал следом, заняв 16-е место с 44 очками.