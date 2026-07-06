«Страсбург» может назначить Томаса Франка на пост главного тренера. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети.

Томас Франк globallookpress.com

Стало известно, что французский клуб уже связался с датским специалистом для обсуждения возможного подписания контракта. Франк уже заявил о желании влиять на комплектование команды и иметь расширенный тренерский штаб.

В минувшем сезоне специалист возглавлял «Тоттенхэм». Франк был уволен со своего поста по ходу сезона.

Напомним, что «Страсбург» занял 8-е место в таблице чемпионата Франции по итогам сезона 2025/2026.