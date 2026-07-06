Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о раскладе сил в борьбе за чемпионский титул в новом сезоне РПЛ.

Артем Дзюба globallookpress.com

По словам экс-форварда сборной России, именно петербургский клуб обладает самым мощным подбором исполнителей. При этом Дзюба считает, что с более сильным наставником сине-бело-голубые могли бы добиться ещё более впечатляющего доминирования.

«Питерский "Зенит" прямо сильно выделяется по составу. Если бы у "Зенита" был бы тренер посильнее… Прямо сильный тренер у "Зенита" был, они бы выигрывали все чемпионаты, как "Бавария" — плюс 30 очков», — сказал Дзюба «Чемпионату».

Напомним, сам Дзюба после ухода из «Акрона» является свободным агентом.