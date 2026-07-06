Сборная Франции может остаться без одного из ключевых игроков в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Марокко. Под вопросом участие полузащитника Орельена Тчуамени.

Орельен Тчуамени globallookpress.com

Как сообщает RMC Sport, 26-летний хавбек продолжает восстанавливаться после травмы бедра, полученной накануне встречи 1/8 финала с Парагваем. Именно из-за этого повреждения футболист был вынужден пропустить предыдущий матч и пока не гарантировал себе возвращение к игре с марокканской командой.

В поединке против Парагвая место Тчуамени в центре полузащиты занял Ману Коне, который вышел в стартовом составе и помог французам добиться положительного результата.

Напомним, команда Франции пробилась в четвертьфинал благодаря минимальной победе над Парагваем со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече с пенальти забил Килиан Мбаппе.