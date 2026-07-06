Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с жесткой критикой в адрес организации из-за скандала вокруг отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.

Йозеф Блаттер globallookpress.com

«Красные карточки не отменяются после телефонных звонков политиков. Они пересматриваются только на основании правил, доказательств и решений независимых органов. Если президент США вмешивается в ситуацию, а затем игрок внезапно получает право сыграть в матче плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен: куда ты идешь, ФИФА? Футбол никогда не должен превращаться в поле для политической власти», — написал Блаттер в соцсети.

Ранее ФИФА приняла решение приостановить отстранение 25-летнего форварда и заменить его испытательным сроком на один год, что позволит игроку принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии.

По информации издания The Guardian, данное решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп трижды лично звонил в ФИФА по вопросу дисквалификации американского футболиста.