Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал поведение футболистов Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая (1:0).

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Легендарный форвард высоко оценил самообладание французской команды, отметив, что игроки не поддались на многочисленные провокации соперника и сохранили хладнокровие до финального свистка.

«Если бы я играл в этом матче, то получил бы четыре или пять красных карточек. Футболисты Франции проявили невероятное спокойствие — они продолжали улыбаться и не отвечали на провокации. Это лучшая реакция в подобных ситуациях», — заявил Ибрагимович Fox Sports.

В 1/4 финала мундиаля французы сразятся с Марокко.