Полузащитник сборной Франции Райан Шерки прокомментировал судейство после победы над Парагваем (1:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Райан Шерки globallookpress.com

Французский хавбек остался недоволен работой арбитра, намекнув, что сопернику слишком многое сходило с рук. По словам Шерки, он не ожидал, что команда может совершить столь большое количество нарушений и при этом избежать предупреждений.

«Я не знал, что можно сделать около 30 фолов за матч и не получить ни одной жёлтой карточки. Наша команда показала всем, что тоже готова к войне», — приводит слова Шерки журналист Фабрицио Романо.

В четвертьфинале мирового первенства команда Дидье Дешама встретится со сборной Марокко.