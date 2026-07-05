Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем будущем после чемпионата мира 2026-го года.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Последний чемпионат мира (смеётся)… В конечном счёте остаются люди. Люди, которым мы нравимся, люди, которым мы можем подарить особенные моменты. И я вижу людей, которые работают рядом с нами. Это потрясающие воспоминания.

Нужно просто наслаждаться каждым моментом. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им», — приводит слова Роналду AS.

Сборная Португалии сыграет против Испании в 1/8 финала ЧМ 6-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.