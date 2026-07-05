Именитый английский тренер Гарри Реднапп высказался о фаворитах ЧМ-2026.

Гарри Реднапп globallookpress.com

«Я думал, что Португалия далеко пройдет, но посмотрел их матч на днях — им очень повезло в игре с Хорватией.

Франция — лучшая команда, которую я видел на этом турнире. Именно ее сейчас нужно считать главным фаворитом.

У них огромное количество классных футболистов, множество великолепных атакующих игроков с фантазией, которые способны решать эпизоды. Нам сборной Англии не хватает одного-двух таких исполнителей, если не считать Гарри Кейна», — приводит слова Реднаппа Metro.

Напомним, что в настоящий момент продолжаются поединки 1/8 финала мундиаля.