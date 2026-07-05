Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о готовности форварда Рафиньи принять участие в матче с Норвегией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Рафинья отлично прогрессирует; он еще не набрал стопроцентную форму, но может попасть в заявку и сыграть несколько минут или принести пользу в определенные моменты. Он восстановился очень хорошо и быстро, и мы этому рады, ведь Рафинья очень важен для команды», — приводит слова Анчелотти Globo.

Матч между сборными Бразилии и Норвегии состоится сегодня, 5 июля. Начало игры — в 23:00 мск.