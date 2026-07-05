Полузащитник сборной Испании Педри рассказал, что предпочитает командные достижения, но всё равно мечтает завоевать «Золотой мяч».

«Все мечтают выиграть "Золотой мяч" — все, кто связан этим видом спорта. Это индивидуальная награда, а мне больше нравятся командные титулы. Но думаю, что, если спросить любого игрока сборной, каждый хотел бы выиграть "Золотой мяч". Хотя у нас уже есть один», — сказал Педри изданию As.

Сейчас полузащитник «Барселоны» находится в расположении сборной Испании на ЧМ‑2026. 6 июня «Красная фурия» сыграет матч 1/8 финала против Португалии.