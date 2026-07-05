Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль поделился мнением о лучшем форварде ЧМ-2026.

Лионель Месси globallookpress.com

Футболист признался, что, несмотря на игровое амплуа Лионеля Месси, именно аргентинца считает сильнейшим атакующим игроком нынешнего мундиаля.

«Я бы назвал лучшим Лионеля Месси, хотя он и не является классическим нападающим. Месси — это всё, чем является футбол. Поэтому мой выбор — именно он», — приводит слова Оярсабаля Sorе.

На текущем мундиале 39-летний Лионель Месси демонстрирует впечатляющую результативность. В четырёх матчах капитан сборной Аргентины забил семь мячей и помог своей команде выйти в четвертьфинал турнира, где аргентинцы встретятся со сборной Египта.