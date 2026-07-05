Авторитетный статистический портал Opta подсчитал, кто из футболистов меньше всего пробегает за время матчей на чемпионате мира 2026 года.

Лионель Месси globallookpress.com

В числе первых по этому сомнительному достижению — лидеры Аргентины и Франции Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

По данным источника, 39‑летний аргентинец только в 47 % игрового времени переходит на бег, а у 27‑летнего Мбаппе этот показатель равен 45 %.

Но это не мешает им лидировать в списке лучших бомбардиров мундиаля: сейчас у каждого из них по 7 забитых мячей на ЧМ‑2026.