«Манчестер Сити» согласовал с «Лестером» трансфер вингера Джереми Монга.
Как сообщает сайт The Athletic, сумма сделки составит 10 млн фунтов плюс 2,5 млн фунтов в виде различных бонусов. Также «Лестер» получит определённый процент в случае дальнейшей перепродажи игрока.
Ранее к приобретению Монга был близок лондонский «Арсенал», но «Ман Сити» перебил их предложение суммой трансфера.
Инициатором перехода стал новый наставник «горожан» Энцо Мареска, который отлично знает возможности вундеркинда — он работал с ним в «Лестере».
В прошлом сезоне Монга провёл в Чемпионшипе 27 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.