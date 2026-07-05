В прошлом сезоне Монга провёл в Чемпионшипе 27 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

Инициатором перехода стал новый наставник «горожан» Энцо Мареска, который отлично знает возможности вундеркинда — он работал с ним в «Лестере».

Ранее к приобретению Монга был близок лондонский «Арсенал», но «Ман Сити» перебил их предложение суммой трансфера.

Как сообщает сайт The Athletic, сумма сделки составит 10 млн фунтов плюс 2,5 млн фунтов в виде различных бонусов. Также «Лестер» получит определённый процент в случае дальнейшей перепродажи игрока.

1.99

Прогнозы•Завтра 03:00 Мексика — Англия. Прогноз и ставка Все не так очевидно для Англии

Футбол• Сегодня 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 5-6 июля: превью матчей

Футбол• Вчера 19:28 Лето «Зенита»: жизнь после чемпионства в юбилейный сезон

Футбол• Вчера 03:09 Новый тренер — та же Англия: Тухель не решает проблем

Футбол• 03/07/2026 18:50 Вопрос на вылет: главный вызов для каждой сборной перед 1/8 финала ЧМ‑2026 (часть первая)

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 14:54 Итальянский рецепт для Бразилии: как Анчелотти укротил самую требовательную сборную мира

Футбол• Вчера 17:49 Хроники разбитых надежд: почему Кабо-Верде и Хорватия очаровали, а австралийцы — разочаровали

Футбол• Вчера 17:09 Вопрос на вылет: главный вызов для каждой сборной перед 1/8 финала ЧМ‑2026 (часть вторая)

Футбол• 03/07/2026 10:26 Тренерский приговор: честные оценки сборным, для которых ЧМ-2026 уже закончен

Футбол• 03/07/2026 09:59 Парижское бегство: «Милан» вызволил Рамуша из резерва «ПСЖ»

Выбор читателей

Футбол• 29/06/2026 04:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 29-30 июня: превью матчей

Футбол• 01/07/2026 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 1-2 июля: превью матча

Футбол• 30/06/2026 07:58 Моменты ЧМ: камбэк Бразилии, провал Германии и пенальти Марокко

Футбол• 30/06/2026 03:37 Приоритеты Марески в «Сити»: доверие фанатов и перестройка состава

Футбол• 03/07/2026 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 3-4 июля: превью матчей

Самое интересное

Футбол• 06/06/2026 11:53 От Пеле и Марадоны до триумфа Месси: 10 важнейших матчей в истории чемпионатов мира

Футбол• 02/06/2026 22:03 Спустя рукава. Топ-7 антигероев РПЛ сезона 2025/2026

Футбол• 02/06/2026 13:43 «Ливерпуль» уволил Слота после чемпионского титула. Такое случается чаще, чем кажется

Игры• 02/06/2026 15:13 FM26 и чемпионат мира: что нужно знать о последнем обновлении Sports Interactive?