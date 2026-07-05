Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями после минимальной победы над Парагваем (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Парагвай не собирался играть в футбол. Мы были сильнее. Если приходится испачкать руки, мы готовы это сделать. Они думали, что мы выйдем на поле в смокингах, но мы тоже умеем играть в жёсткий футбол. Франция доказала, что способна не только красиво атаковать», — приводит слова Мбаппе Фабрицио Романо.

Единственный мяч в этой встрече забил сам Мбаппе, который хладнокровно реализовал пенальти и обеспечил французской сборной путевку в четвертьфинал мирового первенства.