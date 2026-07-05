Матч США — Бельгия состоится во вторник, 7 июля. Начало игры — в 03:00 мск.

«В соответствии со статьёй 27 дисциплинарного кодекса исполнение автоматической дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна приостановлено на испытательный срок в один год», — сообщает официальный сайт ФИФА.

В ФИФА приняли решение приостановить дисквалификацию нападающего за удаление в игре с Боснией и Герцеговиной (2:0).

Форвард сборной США Фоларин Балоган сможет помочь своей команде в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии.

1.80

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