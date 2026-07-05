Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

По словам эксперта, потеря лидера может серьёзно ударить по амбициям «быков» в борьбе за чемпионский титул. Аршавин считает, что без качественной замены Сперцяну краснодарской команде будет крайне сложно сохранить статус одного из главных претендентов на золото.

«После продажи Сперцяна "Краснодар" выпадет из чемпионской гонки. Не знаю, начнётся ли у клуба перестройка. Они смогут бороться за титул только в том случае, если найдут ему достойную замену. Уткин и Оздоев? Думаю, им нужно сразу десять таких футболистов приобрести и одновременно выпускать на поле, чтобы заменить одного Сперцяна», — сказал Аршавин «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян находится в шаге от перехода в саудовский «Аль-Ахли».