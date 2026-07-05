Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал возможный приход Юргена Клоппа на должность главного тренера сборной Германии.

Юрген Клопп globallookpress.com

«Ситуации бывают разные. Мы не знаем, почему и как принимаются решения. Результата у сборной Германии нет. Было вполне логично, что Нагельсман уйдёт из команды. Мы видим, что лэптоп‑тренеры уходят, и могут вернуться нормальные тренеры, которые понимают футбол изнутри. Клопп как минимум выглядит лучшей опцией, которая есть у немцев», — сказал Аршавин «Чемпионату».

После вылета в 1/16 финала ЧМ сборную Германии покинул Юлиан Нагельсман. Главным кандидатом на должность наставника Бундестим сейчас является Юрген Клопп.