Экс‑капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказал своё мнение по поводу игры и роли Криштиану Роналду на этом чемпионате мира.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Мне Португалия не нравится на чемпионате мира. У них состав намного лучше, чем они играют, на мой взгляд. Криштиану Роналду им мешает. Другой игрок на его позиции приносил бы больше пользы сборной Португалии. Но он — Роналду, поэтому ставят его», — сказал Аршавин «Чемпионату».

В 1/8 финала мундиаля Португалия сразится с Испанией. Встреча пройдёт 6 июля в 22:00 (мск).