Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Канады.

Мохамед Уахби globallookpress.com

«Мы уважаем нашего оппонента, это качественная команда. Того уровня мастерства, который мы продемонстрировали в предыдущих играх, будет недостаточно. Мы должны отдать все силы на поле, чтобы победить. Это самая сложная игра, поскольку она — следующая. Мы уже сыграли с Нидерландами, но это в прошлом.

Мне нравится энергия сборной Канады, её целеустремлённость и организованность. У этой команды есть своя чёткая идентичность, они стараются контролировать каждый эпизод, даже вбрасывания. Они хорошо пользуются своими сильными сторонами», — цитирует Уахби пресс-служба ФИФА.

Игра пройдет сегодня, 4 июля на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне. Начало — в 20:00 мск.