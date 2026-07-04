Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не покинет команду в период летнего трансферного окна.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

В настоящее время 34-летний нидерландский защитник находится в отпуске, после которого вернется к предсезонным тренировкам под руководством нового рулевого мерсисайдцев Андони Ираолы, полностью рассчитывающего на опытного игрока в игровом цикле-2026/2027, сообщает журналист Джеймс Пирс.

По информации источника, любые слухи о готовности клуба рассмотреть предложения по продаже оборонца полностью не соответствуют действительности. Напомним, ван Дейк защищает цвета «Ливерпуля» с января 2018 года, а в минувшем сезоне он принял участие в 55 поединках во всех официальных турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и три результативными передачами.