Турецкий «Бешикташ» согласовал с лондонским «Арсеналом» трансфер 31-летнего вингера Леандро Троссарда за 20 миллионов евро, сообщает издание The Athletic.

Леандро Троссард globallookpress.com

По информации источника, соглашение предусматривает фиксированную выплату в размере 18 миллионов евро, а еще два миллиона прописаны в виде бонусов и дополнительных надбавок. Условия личного контракта бельгийского футболиста со стамбульским клубом на данный момент находятся в процессе обсуждения.

Действующий договор игрока с «канонирами» рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне Троссард принял участие в 50 матчах за команду Микеля Артеты во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.