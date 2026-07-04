Московский «Спартак» одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:2 в товарищеском матче.

Наиль Умяров globallookpress.com

Счет на 20-й минуте открыл нападающий красно-белых Ливай Гарсия, но во втором тайме самарцы ответили голами полузащитника Михайло Баньяца на 54-й минуте и защитника Дани Фернандеса на 64-й минуте. «Спартак» сумел отыграться благодаря точному удару хавбека Наиля Умярова на 76-й минуте, а спустя три минуты победный гол забил форвард Иван Сорокин.

Напомним, по итогам прошлого сезона РПЛ «Спартак» занял четвертое место с 52 очками, а «Крылья Советов» финишировали на 11-й строчке, набрав 32 балла.