Лидер сборной Египта Мохамед Салах объяснил, почему решился исполнить 11-метровый паненкой в игре с Австралией в 1/16 финала ЧМ-2026.

Мохамед Салах globallookpress.com

Нападающий признался, что решение исполнить столь рискованный удар принял в последний момент. По словам Салаха, именно он должен был взять на себя такую ответственность благодаря своему опыту.

«Если кто-то из сборной Египта и должен был сделать подобное, то это я. У меня больше опыта, чем у других футболистов. Я хотел вселить уверенность в своих партнёров по команде. В последний момент я решил, что всё же должен сделать это», — рассказал Салах BBC.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Египта встретится с действующими чемпионами мира — командой Аргентины.