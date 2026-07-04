Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего, заявив, что намерен принять окончательное решение после завершения ЧМ-2026.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Английский форвард признался, что рассчитывал определиться с новым этапом карьеры ещё до начала турнира, однако сделать это не удалось. Теперь, по словам футболиста, все мысли сосредоточены исключительно на выступлении за национальную команду.

«Изначально мне хотелось, чтобы вопрос с переходом в новую команду был решён до старта чемпионата мира. Но теперь я буду определяться со своим будущим уже после окончания турнира. Сейчас хочу полностью отдаться этому моменту. Мы со сборной боремся за нечто особенное», — заявил Рэшфорд Daily Mail.

Напомним, минувший сезон нападающий провёл в «Барселоне» на правах аренды, однако каталонский клуб отказался выкупать его контракт. Ранее в СМИ сообщалось, что в новом сезоне Рэшфорд может вновь выступать за «Манчестер Юнайтед».