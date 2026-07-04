Форвард сборной Франции Майкл Олисе стал самым популярным игроком национальной команды по продажам игровой формы на ЧМ-2026. Об этом сообщает Le Parisien.

Майкл Олисе globallookpress.com

По данным источника, высокий спрос на футболки с фамилией 24-летнего вингера связан с его яркими выступлениями на мировом первенстве. Из-за большого количества заказов официальные магазины и ретейлеры уже испытывают дефицит экипировки с именем футболиста.

На нынешнем чемпионате мира Олисе принял участие во всех четырёх матчах сборной Франции, каждый раз выходя в стартовом составе. За это время он записал на свой счёт пять голевых передач и стал одним из ключевых игроков команды.

В 1/8 финала мирового первенства французская сборная встретится с Парагваем. Матч состоится 5 июля в Филадельфии, а стартовый свисток прозвучит в 0:00 мск.