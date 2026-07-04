Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал непростую победу своей команды над Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Лионель Месси globallookpress.com

Аргентинцы сумели сломить сопротивление дебютантов турнира лишь в дополнительное время, одержав победу со счётом 3:2. Сам Месси открыл счёт в этой встрече и внёс весомый вклад в выход своей команды в следующий раунд.

Форвард отметил, что важную роль в этом матче сыграли стандартные положения, которыми аргентинская сборная сумела грамотно воспользоваться. По словам Месси, на нынешнем чемпионате мира больше не осталось лёгких соперников.

«Мы приложили огромные усилия и сумели вырвать победу. Сейчас важно отдохнуть, набраться сил и извлечь урок из этого матча. Каждая игра будет сложной», — заявил Месси TyC Sports.

В 1/8 финала сборная Аргентины встретится с командой Египта.