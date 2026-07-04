Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался об итогах матча против Марокко (0:3) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Джесси Марш globallookpress.com

«Какая привилегия для наших болельщиков — поддерживать такую команду. Это касается и завершения выступления. Это была не оборонительная игра. Я бы предпочел быть нами, а не Марокко. Какой бы хорошей ни была Марокко, я бы предпочел быть нами», — приводит слова Марша ESPN.

Таким образом, сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026. Там она сыграет с победителем пары Франция — Парагвай. Для Канады турнир завершен.