Махачкалинское «Динамо» одержало уверенную победу над санкт-петербургским «Ленинградцем» со счетом 3:0 в прошедшем товарищеском матче.

Гамид Агаларов globallookpress.com

Разгром соперника начался на 28-й минуте первого тайма, когда нападающий Гамид Агаларов безошибочно реализовал одиннадцатиметровый удар. Сразу после перерыва махачкалинцы укрепили свое преимущество: на 47-й минуте точным броском отметился защитник Ильяс Ахмедов, а спустя всего две минуты окончательный счет встречи установил его коллега по линии обороны Темиркан Сундуков.

Напомним, что по итогам футбольного сезона-2025/2026 динамовцы набрали 26 баллов и финишировали на 14-й строчке в Российской Премьер-Лиге, в то время как коллектив из Санкт-Петербурга с 34 очками завоевал золото в своей группе во Второй лиге.