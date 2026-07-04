Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высоко оценил выступление сборной Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года.

Игорь Колыванов globallookpress.com

Африканская команда завершила борьбу на стадии 1/16 финала, уступив действующим чемпионам мира — сборной Аргентины. Основное время встречи завершилось вничью, а в дополнительное аргентинцы вырвали победу со счётом 3:2.

«Игроков этой команды можно назвать национальными героями. Никто не ожидал, что они настолько хорошо подготовятся и создадут столько проблем Аргентине. Африканцы великолепно готовы физически, организованно действуют во всех линиях, особенно в обороне. Сборная Кабо-Верде провела отличный турнир и оставила очень яркое впечатление. Домой они могут возвращаться с высоко поднятой головой. Если бы им не пришлось встретиться с Аргентиной уже в 1/16 финала, вполне возможно, они прошли бы ещё дальше», — приводит слова Колыванова «СЭ».