Полузащитник сборной Швейцарии и «Сандерленда» Гранит Джака прокомментировал слухи о возможном переходе в лондонский «Челси».

Гранит Джака
Гранит Джака globallookpress.com

Опытный хавбек подчеркнул, что не намерен обсуждать своё клубное будущее, поскольку сейчас полностью сосредоточен на выступлении национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Говорить о возможном трансфере в "Челси" — не моя работа. Для таких вопросов у меня есть специальные люди. Сейчас я не хочу это обсуждать. Мне нужно полностью сосредоточиться на чемпионате мира», — заявил Джака Blick.

Напомним, в 1/16 финала мирового первенства сборная Швейцарии уверенно обыграла Алжир со счётом 2:0 и вышла в 1/8 финала, где её соперником станет команда Колумбии.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Джака провёл за «Сандерленд» 34 матча, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.