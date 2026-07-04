Полузащитник сборной Швейцарии и «Сандерленда» Гранит Джака прокомментировал слухи о возможном переходе в лондонский «Челси».

Гранит Джака globallookpress.com

Опытный хавбек подчеркнул, что не намерен обсуждать своё клубное будущее, поскольку сейчас полностью сосредоточен на выступлении национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Говорить о возможном трансфере в "Челси" — не моя работа. Для таких вопросов у меня есть специальные люди. Сейчас я не хочу это обсуждать. Мне нужно полностью сосредоточиться на чемпионате мира», — заявил Джака Blick.

Напомним, в 1/16 финала мирового первенства сборная Швейцарии уверенно обыграла Алжир со счётом 2:0 и вышла в 1/8 финала, где её соперником станет команда Колумбии.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Джака провёл за «Сандерленд» 34 матча, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.