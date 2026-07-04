Напомним, по итогам прошлого сезона РПЛ ЦСКА занял пятое место в таблице с 51 очком, а «Арсенал» финишировал на 13-й строчке в Первой лиге, набрав 39 баллов.

Армейцы вышли вперед на 44-й минуте благодаря голу нападающего Тамерлана Мусаева , однако на 83-й минуте форвард оружейников Тимур Мелекесцев сравнял счет и установил окончательный результат встречи.

Московский ЦСКА и тульский «Арсенал» сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги.

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