Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Хиляле», сообщает издание Marca.

Марк Касадо globallookpress.com

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии прилагает значительные усилия для оформления трансфера 22-летнего испанца. Сам футболист пока сомневается в переходе, но рассматривает его как отличную финансовую возможность.

Руководство каталонцев рассчитывает выручить за игрока около 30 миллионов евро с учетом фиксированной стоимости и бонусов. «Барселона» хочет закрыть сделку на этой неделе, до возобновления тренировок 13 июля, чтобы полузащитнику не пришлось возвращаться в расположение команды.