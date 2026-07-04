Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался о предстоящем матче против Франции в 1/8 финала ЧМ-2026.

Густаво Альфаро globallookpress.com

«Мы в хорошем настроении. Наши футболисты играют на своём первом чемпионате мира. Нам пришлось учиться быстро, играть в таком матче, как завтра — с одной из лучших команд мира, — это привилегия. Тот факт, что мы смогли пройти так далеко в турнире — уже победа. Теперь мы свободны от давления. Хотим и дальше создавать историю», — приводит слова Альфаро официальный сайт ФИФА.

Матч Парагвай — Франция состоится этой ночью, 5 июля. Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.