Грозненский «Ахмат» и сербский «Нови Пазар» разошлись миром со счетом 1:1 в товарищеском матче, который закрывал программу второго летнего тренировочного сбора российской команды.

Исмаэл Силва globallookpress.com

Все забитые мячи в этом противостоянии пришлись на первую половину встречи: уже на 5-й минуте нападающий гостей Доминик Сади вывел сербский коллектив вперед, а на 27-й минуте форвард грозненцев Исмаэл Силва восстановил равновесие на табло.

Напомним, что по результатам футбольного сезона-2025/2026 «Ахмат» заработал 37 баллов и финишировал на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в то время как «Нови Пазар» с 52 очками завершил выступление на пятом месте в чемпионском плей-офф Суперлиги Сербии.