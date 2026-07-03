. SubTitle Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против команды Алжира.

Брель Эмболо globallookpress.com

Швейцарцы победили 2:0. Команда Мурата Якина быстро захватила инициативу и уже на 10-й минуте открыла счёт. Брил Эмболо в падении переправил мяч в сетку ворот.

После перерыва Швейцария закрепила своё преимущество. На старте второго тайма Дан Ндой подхватил мяч и точным ударом отправил его в левый нижний угол ворот, установив окончательный счёт в этом противостоянии.

Подопечные Якина вышли в 1/8 финала чемпионата мира, где встретятся с победителем пары Колумбия — Гана.