Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о предстоящем матче против Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.

Лионель Скалони globallookpress.com

«Мы в порядке. Конечно, мы взволнованы. Нам предстоит встретиться с достойным соперником. Пространства для ошибок становится все меньше. Это игра на выбывание, и мы это понимаем. Мы в хорошей форме. Но это футбол. Впереди очень напряженные матчи. Будет непросто. Такова реальность.

Кабо-Верде — команда, которая еще не проигрывала. В матче с Саудовской Аравией они заслуживали победы. Против Испании и Уругвая им было немного сложнее. Они хорошо обороняются, играют на контратаках, и у них есть техничные игроки. Мы анализируем их, это достойный соперник. Они нас не удивляют. Это хорошая команда.

Не стоит читать соцсети, вот и все. В наше время кто угодно может опубликовать любую ерунду, и это становится большим событием. Не стоит придавать этому значения. В социальных сетях бывает, что, когда вы что-то публикуете, это становится вирусным и распространяется везде», — приводит слова Скалони La Nacion.

Матч Аргентина — Кабо-Верде состоится 4 июля и начнется в 01:00 по московскому времени.