Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном завершении международной карьеры после ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

41-летний форвард заявил, что пока не принял окончательного решения и не хочет отвлекаться на разговоры о своём будущем.

«Моё будущее сейчас не имеет значения. У меня ещё будет время, чтобы поговорить со своей семьёй и принять наилучшее решение.

Я больше не принимаю решений сгоряча. Всё нужно делать спокойно. Пока хочу насладиться моментом», — приводит слова Роналду пресс-служба ФИФА.

Ранее Португалия обыграла Хорватию со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Криштиану смог забить с пенальти.