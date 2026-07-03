Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от Испании (0:3) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Ральф Рангник globallookpress.com

«Мы вышли из чрезвычайно сложной группы. Даже после жеребьевки мы знали, что есть хорошие шансы занять второе место и затем встретиться с Испанией.

Это был огромный вызов. Но я считаю, что эта команда была бы на равных почти с любым другим соперником и имела бы хорошие шансы на дальнейшее продвижение.

Разочарован тем, что путь подходит к концу. У нас было несколько моментов, которые мы могли бы использовать, проявив немного больше смелости или лучше завершив атаку. Сегодня мы столкнулись с исключительно сильным соперником», — приводит слова Рангника Krone.at.

Сборная Испании благодаря этой победе вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия.