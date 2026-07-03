Защитник сборной Испании Педро Порро поделился впечатлениями после победы над Австрией (3:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

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Футболист признался, что особенно рад своему первому голу в составе национальной команды, отметив при этом, что игра потребовала от испанцев максимальной концентрации.

«До сих пор испытываю удовольствие от своего первого гола в составе сборной Испании. Матч получился непростым, ведь пришлось проявить максимальную концентрацию.

Мы показали зрелый и целостный футбол. Команда сыграла на все сто процентов. Теперь наши мысли заняты следующим раундом плей-офф», — приводит слова Порро пресс-служба ФИФА.

За выход в 1/4 финала Испания поборется с Португалией.