Главный тренер Австралии Тони Попович поделился мыслями о предстоящем матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Египта.

Тони Попович globallookpress.com

«Это еще одна возможность думать не о будущем, а о настоящем. Знаем, насколько важна эта игра, думаю, что все игроки готовы показать себя с лучшей стороны. Мы должны действительно сосредоточиться на настоящем моменте. История пишется после игры, поэтому должны внести свой вклад во время матча, чтобы создать эту историю», — цитирует Поповича пресс-служба ФИФА.

Встреча состоится сегодня, 3 июля, в 21:00 (мск) в американском Арлингтоне.