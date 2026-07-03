Федерация футбола США желает продлить контракт с главным тренером команды Маурисио Почеттино, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, контракт со специалистом хотят продлить до 2030-го года. Нынешнее соглашение специалиста действует до 31 июля 2026-го.
Маурисио Почеттино возглавляет сборную США с сентября 2024 года.
Под его руководством «звездно-полосатые» вышли в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе и дошли на данный момент до 1/8 финала турнира, обыграв на первой стадии плей-офф сборную Боснии и Герцеговины.