Под его руководством «звездно-полосатые» вышли в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе и дошли на данный момент до 1/8 финала турнира, обыграв на первой стадии плей-офф сборную Боснии и Герцеговины.

Маурисио Почеттино возглавляет сборную США с сентября 2024 года.

По данным источника, контракт со специалистом хотят продлить до 2030-го года. Нынешнее соглашение специалиста действует до 31 июля 2026-го.

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